Вінничанин змайстрував диво-скутер для неходячих людей
"Схрестив" велосипед та мотоколяску.
На Вінниччині мешканець психоневрологічного інтернату змайстрував унікальний скутер для інвалідів.
Через те, що Петро Пашковський не може ходити самостійно, він вигадав такий диво-скутер, а відтепер сам ним і користується замість інвалідного візка, повідомляє ТСН.
На ньому він їздить і на базар за продуктами і на риболовлю на відпочинок.
Допомагають чоловікові "осідлати" скутер спеціально навчені санітарки.
Саморобний скутер – це гібрид дитячого чотириколісного велосипеда та мотоколяски. Колись це був старий мопед.
Винахідник додав до нього ще два колеса та замінив двигун.
Головна особливість пристрою - стійкість, щоби люди з вадами могли сідати в нього без проблем.
Також Петро додав до скутера спеціальний ящик для інструментів та сітку для продуктів і продовжує далі працювати над його вдосконаленням.