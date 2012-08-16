Осипенко-Радомську зустрічатимуть у Вінниці драгрейсери

18 серпня 2012 року у Вінницю з Великої Британії прибуває дворазова срібна призерка з веслування на байдарках і каное ХХХ Олімпійських ігор Інна Осипенко-Радомська.

На в’їзді у Вінницю зі сторони вул. Київської автомобіль спортсменки зустрічатимуть представники міської ради та автомобілі Вінницької обласної федерації драгрейсінгу та дріфту.

Автоколони буде рухатися за маршрутом: Хмельницьке шосе – вул. Соборна - будинок Вінницької міської ради– вул. Соборна - Хмельницьке шосе - вул. Квятека. Там проживає спортсменка.

Про ец повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Приблизноо 13 год на майдані Незалежності перед будівлею міськради з Інною Осипенко-Радомською зустрінеться секретар міської ради Сергій Моргунов та заступник міського голови Валентина Балицька.