Бухгалтер банку обчистила рахунки українців на 300 тис. грн

Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністюВінницької області викрили бухгалтера банку, яка ривласнювала клієнтів коштів через махінації з банківськими рахунками.

Про це повідомила прес-служба МВС.

Жінка протягом чотирьох років шляхом здійснення фіктивних розрахунково-касових операцій з депозитних рахунків клієнтів банку зняла та привласнила 263,6 тис. грн., чим завдала їм збитки на вказану суму.

Органами слідства МВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.3 ст.358 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем й підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).