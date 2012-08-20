Завтра відкриють нову кондитерську фабрику

Завтра, 21 серпня, у Вінниці відкриється друга кондитерська фабрика ROSHEN. Урочистості відбудуться о 19-й годині на вулиці Липовецькій, 12. У святковій концертній програмі виступить гурт «ТІК», народна артистка України Ніна Матвієнко, переможниця «Євробачення» Руслана. Починаючи з 16-30, від залізничного вокзалу автобуси перевозитимуть усіх бажаючих до фабрики.

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