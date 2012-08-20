Завтра відкриють нову кондитерську фабрику
09:00, 20 серпня 2012Вінниця
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Завтра, 21 серпня, у Вінниці відкриється друга кондитерська фабрика ROSHEN.
Урочистості відбудуться о 19-й годині на вулиці Липовецькій, 12.
У святковій концертній програмі виступить гурт «ТІК», народна артистка України Ніна Матвієнко, переможниця «Євробачення» Руслана.
Починаючи з 16-30, від залізничного вокзалу автобуси перевозитимуть усіх бажаючих до фабрики.
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