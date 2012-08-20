КрАЗ задушив дитину і двох дорослих

На Вінниччині внаслідок ДТП травмована 1 людина, 3-загинуло, з них 1 дитина.

Про це повідомила пресс-служба МНС.

Встановлено, що 19 серпня об 11.30 на автошляху Томашпіль – Вендичани, в с. Борівка Чернівецького р-ну Вінницької області, при здійснені спуску та повороту, з невстановлених причин сталося перекидання автомобіля КрАЗ з причепом на праве узбіччя, по якому рухались пішоходи.

Внаслідок ДТП загинуло 3 людини (з них 1 дитина) та травмовано 1 особу.

Причини ДТП встановлюються.

До ліквідації наслідків ДТП залучалося відділення ТУ МНС України у Вінницькій області. Особовим складом проведено роботи по змиванню палива з проїжджої частини.



