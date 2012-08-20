КрАЗ задушив дитину і двох дорослих
09:15, 20 серпня 2012Вінниця
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Перекинувся на пішоходів
На Вінниччині внаслідок ДТП травмована 1 людина, 3-загинуло, з них 1 дитина.
Про це повідомила пресс-служба МНС.
Встановлено, що 19 серпня об 11.30 на автошляху Томашпіль – Вендичани, в с. Борівка Чернівецького р-ну Вінницької області, при здійснені спуску та повороту, з невстановлених причин сталося перекидання автомобіля КрАЗ з причепом на праве узбіччя, по якому рухались пішоходи.
Внаслідок ДТП загинуло 3 людини (з них 1 дитина) та травмовано 1 особу.
Причини ДТП встановлюються.
До ліквідації наслідків ДТП залучалося відділення ТУ МНС України у Вінницькій області. Особовим складом проведено роботи по змиванню палива з проїжджої частини.
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