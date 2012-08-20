Вінничани отримали відзнаки за олімпійські здобутки

Вінничанам, які доклали зусиль до перемог спортсменів на ХХХ літніх Олімпійських іграх у Лондоні Президент України Віктор Янукович вручив державні нагороди. 15 серпня відзнаки з рук Глави держави отримали 24 переможці та призери Олімпіади в Лондоні, а також їхні тренери.

Відповідно до Указу Президента № 474/2012, «…за досягнення високих спортивних результатів на ХХХ літніх Олімпійських іграх у Лондоні, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України…», орденом «За заслуги» II ступеня нагороджено срібну призерку Олімпійських ігор з веслування на байдарках і каное Інну Осипенко-Радомську.

Особистого тренера дворазової срібної призерки Олімпійських ігор з веслування на байдарках і каное Інни Осипенко-Радомської – Дмитра Радомського нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня.

Першому тренерові Інни Осипенко-Радомської – Маргариті Бобильовій присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».