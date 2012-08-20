Керуючий козятинським «Зернопродуктом» підмочив репутацію шефа-кандидата

Оштрафований керуючий відділенням Козятинського філії ВАТ «Зернопродукт МХП», - повідомляє vinnyca.com з посиланням на теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

За нехтування вимог з охорони праці та численні порушення, керуючого відділенням Козятинського філії ВАТ «Зернопродукт МХП» в селі Райки Калинівського району, Матушевского А.Д. притягнули до адміністративної відповідальності.

Під час перевірки було встановлено, що підприємство не отримало дозволу в ТУ Держгірпромнагляду у Вінницькій області на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (використання) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

На підприємстві не призначено особу, яка відповідає за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства. У реммастерской була допущена до експлуатації електрозварювання установка, в якій пошкоджена ізоляція електрозварювальних проводів і застосовувався саморобний електродотримач.

У зерноскладе експлуатувалися два зернонавантажувача ЗМ-60 без захисних огороджень ремінної і ланцюгової передачі.