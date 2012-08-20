«Рено» наїхав на пішохода і протаранив буса

7 серпня біля 18 години в м. Вінниці на перехресті вулиць Хмельницьке шосе – Революційна 34-річний водій автомобіля «Рено» скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Після цього вищевказаний автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «Богдан».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 27-річного вінничанина, який постраждав під колесами іномарки, з численними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні.

Доправлений до лікарні і водій «Рено», який також отримав тілесні ушкодженнями.

На місці працювала слідчо-оперативна група міліції. З’ясовуються причини аварії.