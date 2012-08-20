Вінницьких корів змусили доїтись краще на 20%

У Вінницькій області за сім місяців поточного року вироблено 500,5 тис. тонн молока, 506,5 млн. штук яєць та реалізовано 53,1 тис. тонн м’яса худоби та птиці.

Про це повідомило управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, виробництво молока збільшено на 13,5 тис. тонн, або 2,8 %.

В тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 15,1 тис. тонн, або 18,2 %.

У сільськогосподарських підприємствах з початку року на одну корову надоєні по 2987 кг, або на 474 кг більше, як з аналогічного періоду минулого року.

Станом на 1 серпня поточного року в усіх категоріях господарств утримується 352,4 тис. гол. великої рогатої худоби, в тому числі 176 тис. голів корів, свиней – 353,2 тис. гол., птиці – 14,7 млн. гол.

У порівнянні з початком року збільшилась чисельність поголів’я великої рогатої худоби на 39 тис. гол., в тому числі корів - на 1,9 тис. гол, птиці - на 4,8 млн. гол.