Президент нагородив Володимира Продивуса орденом
10:40, 20 серпня 2012Вінниця
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За успіхи українського боксу на олімпіаді
Президент України Віктор Янукович нагородив президента Федерації боксу України Володимира Продивуса орденом «За заслуги».
Про це йдеться в Указі Президента України № 474/2012 «Про відзначення державними нагородами України»
Зокрема, в Указі йдеться:
«За досягнення високих спортивних результатів на ХХХ літніх Олімпійських іграх у Лондоні, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України постановляю:
Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня ПРОДИВУСА Володимира Степановича - президента Федерації боксу України».
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