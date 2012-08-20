Президент нагородив Володимира Продивуса орденом

За успіхи українського боксу на олімпіаді

Президент України Віктор Янукович нагородив президента Федерації боксу України Володимира Продивуса орденом «За заслуги». Про це йдеться в Указі Президента України № 474/2012 «Про відзначення державними нагородами України» Зокрема, в Указі йдеться: «За досягнення високих спортивних результатів на ХХХ літніх Олімпійських іграх у Лондоні, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України постановляю: Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня ПРОДИВУСА Володимира Степановича - президента Федерації боксу України».

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