В «зелених» - БОДУН, в СПУ – ПАЧЕВСЬКИЙ, а ЧУМАК – в окрузі №17

Не припиняє тішити самолюбство подолян привабливість Вінниччини в очах місцевих та прийшлих претендентів на парламентські крісла.

Один із найпопулярніших – виборчий округ №11.

Днями ЦВК зареєструвала ще одного амбітного кандидата у депутати, котрий самовисунувся в цьому окрузі. Це заступник директора ПП експертно-науково-дослідний центр «Експертиза», член Партії вільних демократів Віталій Добровольський.

А в окрузі №16 ще один парашутист, - директор рекламної агенції «Кепітал Медіа Баїнг Промоушн», безпартійний самовисуванець, мешканець міста Монастирище Черкаської області Ярослав Свиридівський. Певно, тільки молодий вік з його безмежною вірою у власні сили, а може – досвід рекламіста, надоумили його балотуватись в окрузі разом з Олексієм Порошенком та Оксаною Калетнік. Певно, «проба пера».

І вже точно підсипле перцю в носа конкурентам по округу №17 висуванець партії Українська Національна Асамблея вінничанин, скандально відомий голова правління Вінницької обласної молодіжної організації «Чумацький шлях» Сергій Чумак.

Досить малі шанси потрапити до парламенту політологи дають Партії Зелених України та СПУ. Втім, що ж то за партія, котра не «світиться» на виборах!

Переглянувши їхні партійні списки, прогнозовано знайшли там – список СПУ - директора сільськогосподарське підприємство «Радівське» Анатолія Пачевського. Його номер – 12.

А «найзеленішою» вінничанкою виявилась тимчасово не працююча жителька с. Білий Камінь Чечельницького району Вінницької області Тетяна Бодун. Вона в списку чотирнадцята.