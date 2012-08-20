Гроші за молоко селяни повертатимуть через суд

П\онад сто мешканців села Ясенки Липовецького району зібралися біля клубу на мітинг. Хочуть отримати гроші за молоко. Торік чотири місяці вони здавали його Липовецькому молокозаводу, але плати не одержали, повідомляє gazeta.ua.

— З вересня завод годує нас обіцянками, ми втомилися чекати й вірити, — говорить пенсіонер Микола Поліщук. Тримає дві корови. Йому недоплатили понад 600 грн. Деяким селянам не віддали по 4 тис. грн.

У селі 517 людей. Сім'ї тримають переважно по дві-три корови. Череда налічує 456 корів. Частина селян здає молоко Іллінецькому, Літинському та Тульчинському заводам. Найбільше платить Іллінецький молокозавод "Люстдорф" — 2,07— 2,70 грн/л. Решта — 1,8.

— Молоко здаємо у молокоприймальний пункт. Він на подвір'ї в нашої односельчанки Олени. Вона теж постраждала. Тепер мусить свої гроші вертати нам, але вона нічого не винна, — додає Поліщук.

На збори приїхали голова Липовецької райдержадміністрації Анатолій Грищук із міліціонерами та представниками прокуратури.

— Прокуратура порушила проти заводу кримінальну справу. Я особисто намагався домовитися з власниками заводу, але марно. Шукаємо нових інвесторів, завод треба підняти на ноги. Я беру ситуацію на свій контроль, — обіцяє Анатолій Васильович.

Липовецький молокозавод простоює з грудня 2011-го. Відтоді молока не збирає. Заборгував селянам майже 800 тис грн.

— Завод півроку стоїть, немає виробництва. Керівництва на місці немає, вони займаються оформленням кредитів. До нас щодня дзвонять люди, питаються. Всім кажемо, щоб не хвилювалися, з усіма розрахуються. Ще треба почекати максимум два-три тижні, — підіймає трубку прибиральниця, називається Тетяною.

Юристи кажуть, що справа виграшна, якщо люди зберегли угоди й квитанції.

— Люди можуть подати позов до суду на того, з ким підписували договір. Якщо з молокоприймальним пунктом, то на нього. Тоді завод буде обвинуваченою третьою стороною. Є інший варіант, щоб молокоприймальний пункт позивався на завод, тоді селяни виступатимуть третьою постраждалою стороною. В обох випадках до позову треба прикріпити копії договору, квитанцій, відомості, куди записували, хто скільки здав молока, — каже Ігор Коренко з Вінницької обласної колегії адвокатів.

