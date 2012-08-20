На Вінниччині відкрито пам’ятний знак повстанському отаману

18 серпня 2012 року в с. Нова Гребля Калинівського району відбулося відкриття і освячення пам’ятного знаку – хреста із тризубом, уродженцю села, полковнику Армії УНР, повстанському отаману - Сергію Яворському «Карому» на честь 120-річчя від дня його народження.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

Пам’ятний знак повстанському отаману, що воював за самостійність України проти більшовицького режиму Москви, на Вінниччині за часи незалежності відкрито вперше.

Перед початком офіційної частини урочистого мітингу, що відбувся у центрі села священники УПЦ КП провели панахиду за загиблим отаманом та його повстанцями, і освятили пам’ятний знак в підніжжі якого викарбуваний надпис: «Полеглому за самостійну Україну Сергію Івановичу Яворському «Карому» (1892, с. Нова Гребля – 1923 р., Київ, Лук’янівська в’язниця) – повстанському отаману, полковнику Армії УНР, командувачу ІІ Північної повстанської групи. Слава Україні! Героям слава!».

Хвилиною мовчання пом’янули отамана С. Яворського і його козаків.



Надалі із вітальним словом виступив голова сільської ради с. Нова Гребля – Андріюк Анатолій, який разом з депутатами села підтримав ініціативу патріотів краю із відкриття знаку С. Яворському. Крім того, відповідно до рішення 12 сесії 6 скликання Новогребельської ради від 19.08.2012 р. територіальна громада і депутати села офіційно вирішили вшанувати С. І. Яворського у зв’язку із 120-річчям від дня народження, а також звернулися до Генеральної прокуратури України з проханням переглянути кримінальну справу щодо С. Яворського і ухвалити рішення про реабілітацію та визнання його учасником збройної боротьби за незалежність України.



Також на мітингу виступили кандидат історичних наук, краєзнавець і дослідник повстанського руху на Поділлі Костянтин Завальнюк, який сказав, що такого роду пам’ятний знак на честь повстанського отамана, що боровся проти комуністичної влади за волю України відкрито вперше, Голова Вінницької обласної організації ВО «Свобода» Олексій Фурман, громадські діячі, інтелігенція Вінниччини, а сімейний ансамбль з м. Калинівка «Соната» виконав повстанські і стрілецькі пісні.



Довідка: Сергій Яворський «Карий» (1892-1923 рр.) - повстанський отаман, полковник Армії УНР, командувач Другої повстанської групи. Народився в с. Нова Гребля Калинівського р-ну, Вінницької обл. З лютого 1919 р. С. Яворський входив до складу підпільного Всеукраїнського ревкому (очолював у ньому політичний відділ). Згодом командує бригадою в регулярній Армії УНР, а після поразки українського війська в 1920 р. відходить на територію Польщі. У травні 1921 р. С. Яворський під псевдо «Карий» повертається в Україну як командувач Другою (Північною) повстанською групою, що охоплювала територію Київщини, Волині та більшої частини Поділля. В кінці серпня 1921 р. загін «Карого» об'єднався із загонами отаманів Лиха та Артема Онищука, і активно почав діяти в Калинівському, Козятинському, Вінницькому, Тиврівському, Оратівському р-ах. У 1922 р. на Великдень потрапив до рук ЧК і був заарештований. Загинув С. Яворський (очевидно розстріляний) у 1923 р. в Лук'янівській в'язниці м. Києва. Видатний подільський отаман Яків Гальчевський «Орел», високо оцінював С. Яворського: «В нього не було авантюрництва… Він твердо підходив до справи боротьби за Україну, був безкорисливий і з посвятою віддавав себе цілого, щоб вплинути на долю своєї поневоленої та плюндрованої Батьківщини».