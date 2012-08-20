"Соцпрацівники" проводять грошову реформу серед пенсіонерів

75-річна жителька с. Зарванці Вінницького району звернулась до міліції. Вона повірила чоловіку, який представившись працівником служби соціального забезпечення, повідомив про проведення грошової реформи. Шахрай переконав пенсіонерку, що зараз проходить перепис номерів купюр, які знаходяться в населення, для обміну на нові.

- Довірлива літня жінка віддала «соціальному працівнику» усі заощадження., - повідомляє Анна Олійник з СЗГ УМВС України у Вінницькій області. - Якийсь час він переписував номери, а потім пішов до машини начебто для того, аби покликати секретаря, щоб та йому допомогла. В результаті зловмисник зник, прихопивши з собою 22 500 грн.

На вигляд йому близько 45 років, повної статури, мав коротку зачіску, русяве волосся, розмовляв українською. Пересувався на автомобілі білого кольору.

Таку ж історію з обміном грошей розповіли 92-річному вінничанину, що проживає по вулиці Червоних партизан у Вінниці. Дві невідомі йому жінки, які теж, представившись соціальними працівниками, провели перепис купюр, забравши в дідуся 35 тисяч гривень.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.190 КК України (Шахрайство). За скоєння такого злочину передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Міліція розшукує злочинців та в черговий раз попереджає громадян бути обачними, не довіряти стороннім людям. Жодної грошової реформи в Україні не проводиться, тож не довіряйте незнайомцям заощадження. Переконайтесь, що новий соціальний працівник, який завітав до вашої домівки, дійсно працює в соціальній службі, зателефонувавши туди.

Запідозривши, що вас намагаються обдурити, негайно дзвоніть в міліцію за номером «102». Цим ви допоможете затримати злочинців та вберегти власні цінності та майно.