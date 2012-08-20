Дорожчають цукор та рис

За період 10-14 серпня в Україні вартість соціально значущих харчів збільшилась у середньому на 0,1-1,6%, зокрема на цукор - на 1,2%, повідомили у Мінекономіки.

За даними відомства, найбільше подорожчали рис (1,6%), цукор (1,2%), картопля нового врожаю (1,1%), гречані крупи та яйця (0,7%), сметана жирністю 15% (0,3%), борошно вищого ґатунку та сало (0,2%), яловичина, свинина, курячі тушки, масло вершкове (жирністю 72-73%) та бензин марки А-95 (0,1%).

Ціна хліба пшеничного, житнього та житньо-пшеничного, макаронних виробів, варених ковбас першого ґатунку, молока (жирністю 2,5%), м'якого сиру (жирністю 9%), соняшникової олії та дизельного пального залишалась незмінною.

Варто зазначити, що деякі овочі подешевшали. Серед них - ріпчаста цибуля (-4,6%), морква (-2,3%) та капуста (-1,9%).

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що в Україні немає жодних підстав для підвищення ціни на цукор.