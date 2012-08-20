Область збідніла на 4000 тисячі вінничан

Вінниччина цьогоріч частіше справляла родини, - у першому півріччі малята з’явилися у 8934 родинах. Причому, кількість новонароджених у селі і в місті хитнулась на користь урбанізованих територій, - 4317 проти 4617 відповідно.

Отож, на світ з’явилося на 567 немовлят більше, аніж за цей період 2011 року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

На жаль, це кардинально не вплинуло на демографічну ситуацію, позаяк кількість померлих склала 12941 особу. 65% померлого населення за життя мешкало у селі.

Відтак, природний приріст населення залишається від’ємним , - мінус 4007 осіб.

Загальний коефіцієнт народжуваності на Вінниччині складає 11,0 проміле.

Загальний коефіцієнт смертності - проміле, причому в міських поселеннях цей показник складає 11,3, а в сільських помирає в середньому 20,5 осіб на тисячу наявного населення.

Загальна чисельність наявного населення Вінниччини станом на 1 липня 2012 року становила 1631302 осіб.