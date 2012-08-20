Вінницькі хокеїсти – в другому раунді Світової Ліги

На базі празького спорткомплексу “Славія” (Чехія) 17–19 серпня проходив перший раунд Світової Ліги з хокею на траві, абсолютно нового змагання, в якому беруть участь національні збірні 60 країн світу з різних континентів.

Суперниками збірної України, яка традиційно складалася з вінничан, були господарі поля, поляки і білоруси. У першому матчі наша команда, на жаль, поступилася з розгромним рахунком 0:5 збірній Польщі. Тис часом Чехія програла Білорусії з разунком 1:2. Після стартового туру підопічні Павла Мазура виявились аутсайдерами групи.

Проте наступного дня українці спромоглись реабілітуватись, перегравши білорусів з рахунком 5:4. Тим часом поляки здолала господарів (3:2) і забронювали за собою місце у другому етапі Світової Ліги, куди потрапляють по дві найкращі команди з кожної групи.

Аби вийти до наступного кола турніру, збірній Україні треба було в завершальній грі виривати перемогу у чехів, адже нічиїх, згідно регламенту турніру, не могло бути. Ї вони її досягли! Основний час цього матчу завершився з рахунком 3:3, але в серії буллітів (хокейних пенальті) наша команда виявилася кращою – 4:3.

Отже, до другого раунду Світової Ліги разом з поляками, які перемогли в усіх трьох матчах, вийшли й українці. Третє, непрохідне, місце посіла Білорусія, четверте – Чехія.