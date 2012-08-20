Усіх, хто буде сіяти буряк для Кирнасівки - підтримають

Про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Іван Мовчан під час наради, яка відбулась 17 серпня на базі Кирнасівського цукрового заводу, що у Тульчинському районі.

- Основне наше завдання - визначити комплекс заходів, аби у наступному році забезпечити необхідну сировинну базу та створити умови для повноцінної роботи підприємства,- наголосив перший заступник голови обласної державної адміністрації Іван Мовчан.

Для участі у нараді були запрошені керівники 15 південних районів області, а також начальники управлінь агропромислового розвитку, голови рад сільгоспвиробників, асоціацій фермерів та землевласників районів.

Під час візиту у селище Кринасівка усі запрошені мали можливість ознайомитися з технічним та зовнішнім станом підприємства, повідомляє управління у справах преси та інформаці Вінницької ОДА.

Як зазначив Іван Мовчан, завод побудований в 1965 році. По віку це другий у Вінницькій області із категорії самих нових заводів, які були збудовані на Україні.

Починаючи з 1998 року підприємство працювало від 7 до 24 днів на рік.

- При таких об‘ємах робота заводу була збитковою. Адже відповідно усіх стандартів у сезон цукроваріння для найменшої рентабельності для такого виробництва потрібно щонайменше 40-50 днів повноцінної роботи. Тому що кожний рік такої «роботи» загнали економіку підприємства в повну безвихідь, - наголосив Іван Мовчан. - Але завдяки героїчній позиції колективу та активній підтримці голови обласної державної адміністрації Миколи Джиги завод не знищено – його відновлюють.

Оглядаючи підприємство, його директор Григорій Ігнатов, зазначив, що виробнича потужність заводу на сьогоднішній день складає 2 тис. 750 тис. тон буряка за добу. Але при незначних капіталовкладеннях в реконструкцію обладнання є можливість переробляти 3,5- 4 тис. тон буряка за добу. А з часом - збільшити виробничу потужність від 6 до 8 тис. тон буряка за добу. За його словами, завод укомплектований російсько-польським обладнанням. І має великі переваги перед іншими цукровими заводами області завдяки французькій сушці для жому та обладнанню для переробки цукру-сирцю. Отже, передумови для роботи є.

- На даному етапі підприємство функціонує вже місяць, працює 80 робітників, - говорить Григорій Ігнатов. - Найбільше увага приділяється благоустрою території. По мірі збільшення об‘єму робіт збільшуватиметься і штат працівників.

Щодо ремонтних робіт на заводі, то Григорій Ігнатов проінформував, що вже складено бізнес-план до кінця року. Найперше завдання, яке буде виконане протягом двох місяців – це заміна та перекриття даху будівлі, адже він знаходиться в аварійному стані. Далі поетапно здійснюватиметься ремонт обладнання та укомплектація всіх цехів необхідним персоналом.

Оглянувши підприємство Іван Мовчан зазначив, що стан технологічного обладнання і самого заводу жахливий. Але потрібно усім усвідомити важливість цього підприємства для економіки області в перспективі, адже по своїм технологічним параметрам підприємство є унікальним.

Іван Мовчан також зазначив, що 15 керівників районів, які запрошені на нараду повинні чітко усвідомити свою важливу роль щодо забезпечення Кирнасівського заводу необхідною кількістю сировини.

Тому перший заступник голови обласної держаної адміністрації дав доручення головам райдержадміністрацій провести відповідну роботу з сільськогосподарськими і фермерськими господарствами і протягом двох тижнів надати чіткий реєстр тих, хто співпрацюватиме у наступному році з Кирнасівським заводом.

- Для повного завантаження підприємства сировиною достатньо посіяти до 200 га землі у кожному районі, що є абсолютно реальним. І цим довести свою державницьку позицію щодо відродження Вінниччини, як «цукрового Донбасу». Це спільна справа, яку потрібно виконати заради розвитку економіки та відродження підприємств області, - наголосив Іван Мовчан. - Аграрії, які сіятимуть буряк для Кирнасівського заводу матимуть абсолютну і беззаперечну підтримку з боку власників заводу як під час посівної кампанії, так і під час збирання урожаю.