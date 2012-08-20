Жінка вбилася на сходах

19 серпня о 18:25 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 міста Жмеринка від чергової швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що о 17:55 місцева мешканка, 1937 року народження, спускаючись по сходовій клітині, впала та вдарилась головою об сходи.

Незважаючи на зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла, повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.