Директор продавав заставне майно
13:26, 20 серпня 2012Вінниця
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На 380 тисяч гривень
Могилів-Подільською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364-1 КК України відносно директора малого підприємства «Україна».
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.
Він реалізував майно, що перебувало у податковій заставі у банку. Цими діями директора малого підприємства «Україна». завдав державі шкоди на 380 тисяч гривень.
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