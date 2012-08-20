Директор продавав заставне майно

13:26, 20 серпня 2012
Вінниця
0 0

На 380 тисяч гривень

Могилів-Подільською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364-1 КК України відносно директора малого підприємства «Україна».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області

Він реалізував майно, що перебувало у податковій заставі у банку. Цими діями  директора малого підприємства «Україна». завдав державі шкоди на 380 тисяч гривень.


 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter