Директор продавав заставне майно

На 380 тисяч гривень

Могилів-Подільською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364-1 КК України відносно директора малого підприємства «Україна». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області. Він реалізував майно, що перебувало у податковій заставі у банку. Цими діями директора малого підприємства «Україна». завдав державі шкоди на 380 тисяч гривень.



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