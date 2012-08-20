Дівчина-водій відправила подругу у лікарню, а чоловіка - у могилу

20 серпня о 3.35 біля села Мар'янівка, Хмільницького району трапилась аварія.Водій автомобіля «ВАЗ-2106», 19-річна дівчина, не впоралась з керуванням та з’їхала в кювет.

Про це повідомлє сайт 20 хвилин.

Дівчину та її пасажирку, 21-річну місцеву мешканку лікарі госпіталізували у центральну району лікарню Хмільника. Інший пасажир машини, 46-річний мешканець села Комаргород, Томашпільського району, від отриманих травм загинув на місці.