Юні поети продемонтрують "Останній подих перед кінцем світу"

Книгарня «Є» запрошує на літературні читання «Останній подих перед кінцем», які відбудуться 22 серпня о 18:00.

«Останній подих перед кінцем» – саме таким був лейтмотив літературного фестивалю «Перо в серці-2012», що відбувся у липні цього року. Вже другий рік поспіль фестиваль проводить літературний конкурс серед молодих авторів-початківців.

Цьогорічними переможцями у категорії «Поезія» стали Уляна Шарпе, Степан Розумник та Катерина Ляшевська; у категорії «Проза» – Євген Стасіневич, Ілля Кириченко та Світлана Сучок. Настав час познайомити ширшу аудиторію з їхніми творами.