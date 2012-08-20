Юні поети продемонтрують "Останній подих перед кінцем світу"
14:09, 20 серпня 2012Вінниця
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У книгарні "Є"
Книгарня «Є» запрошує на літературні читання «Останній подих перед кінцем», які відбудуться 22 серпня о 18:00.
«Останній подих перед кінцем» – саме таким був лейтмотив літературного фестивалю «Перо в серці-2012», що відбувся у липні цього року. Вже другий рік поспіль фестиваль проводить літературний конкурс серед молодих авторів-початківців.
Цьогорічними переможцями у категорії «Поезія» стали Уляна Шарпе, Степан Розумник та Катерина Ляшевська; у категорії «Проза» – Євген Стасіневич, Ілля Кириченко та Світлана Сучок. Настав час познайомити ширшу аудиторію з їхніми творами.
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