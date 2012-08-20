Вінничанин Максим Сапон розпочав ігри у Барселоні

Переможець національного відбору програми Nike The Chance вже виборює свій футбольний шанс у Барселоні. Серед фіналістів програми тільки два учасники з України. Один із них - Максим Сапон з Вінниці. Другий - Владислав Колесник із Донецька. Обидва в результаті нелегкої конкурентної боротьби стали переможцями українського фіналу, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

Вирішальні випробування, які наблизять хлопців до їх мети, почалися 19 серпня. Бажаємо українським гравцям впевненості у своїх силах і удачі в Барселоні.

Всього більше 150 тисяч молодих футболістів з 55 країн, в яких проходили відбори, об'єднала програма Nike The Chance в їх прагненні стати професійним гравцями.

Більше чотирьох місяців, насичених тренуваннями, іграми, тестами, провели хлопці по всьому світу, рухаючись до своєї мети бути поміченими та потрапити на фінал програми в Барселоні.

Тільки ста з них пощастило стати фіналістами міжнародного етапу. Шістандцять стануть переможцями і вирушать у футбольний тур, тренуючись з кращими командами світу з перспективою підписання професійного контракту.

Вболіваймо за земляка!