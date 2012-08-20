Екс-головний тренер «Ниви» став спортивним директором “Арсенала”

Спортивним директором київського клубу Прем’єр-ліги “Арсенал” призначений відомий футбольний фахівець Олександр Томах, який успішно працював у вінницькій “Ниві”. Йому доручили управління всією спортивною роботою у ФК «Арсенал», тобто пан Томах фактично став другою людиною в управлінській структурі клубу.

Олександр Томах є майстром спорту СРСР, чемпіоном України 1970 року. З 1967 по 1979 роки виступав як гравець в спортивних клубах вищого футбольного дивізіону.

Потім, закінчивши з відзнакою Вищу школу тренерів в Москві, пан Томах з 1981 року знаходився на тренерській роботі. Зокрема, 12 років був головним тренером ФК «Металург» (Запоріжжя), працював у ФК «Нива» (Вінниця), «Десна» (Чернігів), «Система-Борекс» (Бородянка). У Моршині (Львівська область) Олександр Томах стояв біля витоків створення футбольної академії і професійного ФК при ній.

З 2007 року (з невеликою перервою) він працює в структурі ФК «Арсенал» (Київ).