Таємно вирубали ліс на 212 тисяч

18 серпня в ході проведення оперативно-пошукових заходів працівниками УБОЗ УМВС спільно з ДПС УДАІ біля с. Нова Стадниця Вінницького району було зупинено автомобіль "Урал 375". Ним керував житель смт. Стрижавка, 1946 рн., Вінницького району.

Під час перевірки було виявлено 7,79 кубічних метри деревини дуба "Пиловник". Супроводжуючі документи були з явними ознаками підробки. Про це з посиланням на ДАІ Вінницької області повідомляє сайт Моя Вінниця.

Під час перевірки встановлено, що вказану деревину було незаконо вирублено та завантажено в Козятинському лісництві ДП "Калинівський райагроліс". Загальна сума збитку становить 212 454 грн автомобіль поміщено на штрафмайданчик. Проводиться перевірка