В‘ячеслав Узєлков назвав доньку Олівією

25 липня у боксера 34-річного В'ячеслава Узєлкова народилася донька. Спортсмен назвав її Олівією.

— У нас були партнерські пологи, дружина народжувала у Вінницькому пологовому № 2, — розповідає В'ячеслав. — Там же з'явився на світ наш синок 3-річний Роберт. Перед пологами повернувся з Одеси з чемпіонським поясом, там бився з Мухамедом Белкасом. Коли їхав на бій, пообіцяв дружині, що повернуся з перемогою, а вона народить мені красуню-дочку. Про дівчинку в нашій сім'ї мріяли ще від одруження, але перший був син.

Забирали дитину з пологового 31 липня, повідомляє сайт gazeta.ua..

— Ім'я обрали разом з дружиною. Ми з Мариною дуже любимо Шекспіра, а Олівія дуже гарне ім'я, персонаж із його "Дванадцятої ночі". Було б дивно, якщо після старшого Роберта доньку б назвали Машею. Хотіли, щоб у наших дітей були сильні імена. Думаю, це буде єдина Олівія на всю Вінницю.

Узєлков каже, донька схожа на свого старшого брата.

— Вони, як дві краплі води. Син дуже любить сестричку, допомагає годувати її з пляшечки.