П‘яний водій "Мерседеса" покалічив молоду пару

19 серпня близько 21-ї години у місті Могилів-Подільський 46-річний водій автомобіля «Mercedes», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з мопедом, під керуванням 30-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП, водій із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, а його 26-річна пасажирка із закритою черепно-мозковою травмою та відкритим переломом стегна були госпіталізовані в Могилів-Подільську центральну районну лікарню.