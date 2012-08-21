Анатолій Миколюк єдиний поїде на Параолімпійські ігри

Вінничанин Анатолій Миколюк буде єдиним представником Параолімпійських іграх. Вони пройдуть у Лондоні з 29 серпня по 9 вересня 2012 року. Анатолій Миколюк виборов ліцензію з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату у лютому на міжнародному турнірі в Дубаях. Анатолій Миколюк виступає у ваговій категорії до 48 кг.

Ангатолій - вихованець ДЮСШ № 2, яку очолюють майстри спорту Олександр Білінський та Геннадій Диканський. Вивів його на серйозний міжнародний рівень заслужений тренер України Олег Пакула. Раніше цей наставник сприяв перемогам Олени Войтко, її сина Дмитра та багатьох інших майстрів пауерліфтингу.

- Ми плануємо підняти вагу до 150 кг, - говорить тренер спортсмена Олег Пакула. - Олімпіський рекорд 177 кілограм.

- Тренуюся двічі на день в 10 і 17 годин - каже Анатолій. - Штанга - це мій хліб.

Зараз Анатолій перебуває на тренуваннях у Конча-Заспі, а там і виліт в Англію.