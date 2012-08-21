Вінничанину пообіцяли 5 тисяч доларів, щоб стати технічним кандидатом

Юриста затримали за підозрою в заволодінні документами шляхом шахрайства для реєстрації технічного кандидата на вибори Верховної Ради.

Про це з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ повідомляє Українська правда.

За згоду висунути свою кандидатуру в народні депутати по виборчому округу № 18 у Вінницькій області зловмисники пообіцяли жителю цій області 5 тисяч доларів.

Житель Вінницької області власноручно написав заяву про свій намір балотуватися в нардепи і віддав вербувальнику свій паспорт в обмін на 4 тисячі гривень. Решта чоловікові пообіцяли після завершення передвиборної гонки.

Коли "роботодавці" не повернули чоловікові паспорт, він звернувся в міліцію.

Правоохоронці встановили декількох учасників "схеми", згідно з якою до участі в майбутніх виборах залучалися "підставні кандидати".

Правоохоронці встановили, що вербувальником є 31-річний житель Київської області, та затримали його. Хлопець працював юристом в одній із громадських організацій.

Як виявилося, керівник організації теж балотується в народні депутати. Причому по тому ж виборчому округу, і потерпілий житель Вінницької області, а також ще один з кандидатів у нардепи з таким же прізвищем.

Печерським районним управлінням внутрішніх справ за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. ст. 357 КК (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

Крім того, затриманому інкримінується ч. і ч. 4 ст. 358 КК (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).