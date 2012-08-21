Чоловік напідпитку не втримався на коні
11:09, 21 серпня 2012Вінниця
0 0
20 серпня у Вінницькій області внаслідок нещасних випадків через падіння з висоти травмовано двох чоловіків.
Про це повідомляє прес-служба МНС України у Вінницькій області.
20 серпня в районі села Городківка Крижопільського району 37-річний чоловік під час випасу худоби на полі в стані алкогольного сп’яніння втратив рівновагу та впав з коня. Внаслідок падіння чоловік отримав політравми.
Того ж дня у м. Вінниця по вулиці Пирогова, 29-річний чоловік підчас проведення будівельних робіт через власну необережність впав з 3-х метрової висоти. В результаті падіння отримав забій лівої половини грудної клітки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter