Чоловік напідпитку не втримався на коні

20 серпня у Вінницькій області внаслідок нещасних випадків через падіння з висоти травмовано двох чоловіків.

Про це повідомляє прес-служба МНС України у Вінницькій області.

20 серпня в районі села Городківка Крижопільського району 37-річний чоловік під час випасу худоби на полі в стані алкогольного сп’яніння втратив рівновагу та впав з коня. Внаслідок падіння чоловік отримав політравми.

Того ж дня у м. Вінниця по вулиці Пирогова, 29-річний чоловік підчас проведення будівельних робіт через власну необережність впав з 3-х метрової висоти. В результаті падіння отримав забій лівої половини грудної клітки.