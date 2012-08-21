У Вінниці продали квартиру з ртуттю

20 серпня в м. Вінниця в підвальному приміщенні багатоповерхівки виявлено 1700 гр. ртуті.

Про це повідомляє прес-служба МНС України у Вінницькій області.

Рятувальникам м. Вінниці надійшло повідомлення про виявлення в підвалі житлового будинку по вул. Свердлова невідомої речовини сріблястого кольору.

Одна одина нещодавно придбала квартиру у будинку. Нові господарі наводили лад в підвальному приміщенні. Під час прибирання власник виявив кілька скляних ємностей з сріблястою металевою речовиною. Чоловік викликав рятувальників.

Після огляду, знахідки було встановлено, що всередині знаходиться металева ртуть в кількості 1700 гр.

Пріцівники МНС вилучили небезпечну речовину та відправили її на утилізацію.

Щодо того звідки в житловому будинку взялась ртуть у великій кількості, встановлять правоохоронці. Триває слідство.