Договорів оренди землі підписали вчетверо більше ніж минулоріч

З початку року в Немирівському районі громадяни отримали 1583 тис. державних актів на право власності на земельну ділянку, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у повідмоленні інтернет-сайту Немирівської РДА.



Також фахівці зареєстрували 3805 договорів оренди землі, що майже вчетверо більше, ніж у 2011 році.



Крім того, у першому півріччі цього року спеціалістами відділу держкомзему у Немирівському районі відкрито на 5388 земельних ділянок поземельних книг. Це у 5 разів перевищує минулорічні показники. Проставлено 374 відміток про перехід права власності, 2065 земельним ділянкам визначено кадастровий номер, що майже у 2 рази більше у порівнянні з минулим роком.