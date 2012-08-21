На Вінниччині залишилось всього 706 науковців

У січні-червні 2012 року науковцями Вінницької області було витрачено на виконання наукових та науково-технічних робіт 15,833 млн. гривень, що на 21,63% або 4,371 млн. гривень менше, ніж у 1 півріччі 2011 року.

Про це повідомляє управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, у першому півріччі 2012 року відсоткова частка витрат за рахунок держбюджету зросла на 14,85 в. п. і становила п55,94% від загальної суми витрат – 8,859 млн. гривень.

За перше півріччя число працівників наукових організацій скоротилась на 28,6% порівняно з аналогічним періодом 2011 року до 706 осіб, з яких 378 – дослідники, 111 – техніки, 82 – допоміжний персонал, 9 – доктори наук, 73 – кандидати наук.