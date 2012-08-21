50 тисяч гривень штрафу заплатив підприємець за землю
12:15, 21 серпня 2012Вінниця
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У Літинському районі
Завдяки втручанню прокуратури Літинського району державі повернуто борг у 50 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної прокуратури.
Господарським судом області задоволено позов прокурора Літинського району до одного з підприємців та стягнуто 50 тисяч гривень шкоди, завданої незаконним використанням земельної ділянки.
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