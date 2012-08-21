50 тисяч гривень штрафу заплатив підприємець за землю

У Літинському районі

Завдяки втручанню прокуратури Літинського району державі повернуто борг у 50 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної прокуратури. Господарським судом області задоволено позов прокурора Літинського району до одного з підприємців та стягнуто 50 тисяч гривень шкоди, завданої незаконним використанням земельної ділянки.

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