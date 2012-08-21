Художники запрошують у музей

Сьогодні, 21 серпня, у залах Вінницького обласного художнього музею відкривається виставка живописних творів українських художників з фондів музею, присвячена Дню Незалежності України. Назва збірки картин найвідоміших художників сучасності – „Мистці незалежної України”.

Виставка триватиме до 7 вересня.

Також художній музей повідомляє, що в рамках виставки ”Художники Вінниччини - Дню Незалежності», яка відбудеться 22 серпня у селі Воробіївка, демонструватимуться художні роботи Безбаха Іллі Васильовича (директора Вінницького обласного художнього музею, заслуженого діяча мистецтв України); Бартко Сергія Володимировича (зав. відділом науково-дослідного відділу образотворчого мистецтва); Козюка Володимира Євгеновича (заслуженого художника України).

Святу Незалежності також присвячено V-й пленер гончарів, що відбуватиметься на Майдані Стуса у межах фестивалю українського сучасного мистецтва „Подільська пектораль”.