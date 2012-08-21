Вогонь спалив дитині обличчя і руки
12:40, 21 серпня 2012Вінниця
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10-річний хлопчик палив сміття
20 серпня у селі Сапіжанка Шаргородського району під час необережного поводження з вогнем травмувався 10-річний хлопчик.
Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.
Потерпілого хлопчика доставили у приймальне відділення Шаргородської центральної лікарні з термічними опіками обличчя та обох кистей рук ІІ-ІІІ ступеня загальною площею 5%.
Травми дитина отримала під час саме спалювання сміття з використанням бензину.
Хлопчик отримав першу медичну допомогу, після чого його було направлено в Опіковий центр обласної лікарні ім.Пирогова у Вінниці.
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