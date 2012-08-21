Хто прийде у купальнику - отримає подарунок

13:01, 21 серпня 2012
Вінниця
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Ніч знижок у "Магі-Гранді"

З 1 на 2 вересня з 22 .00 до 01.00 відбудеться закриття пляжного сезону в ТЦ «Магігранд», що пр Юності 43 А у Вінниці. В цей час  вінничан очіуцю ніч шалених знижок.

У програмі: латинськi ритми вiд «Ajiaco Son» (Київ), латино-DJ, Go-Go, майстер-класи  по сальсі та бочато, розiграшi, подарунки!

Кожному, хто прйиде у купальнику - отримає подарунок!

 

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