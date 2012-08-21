Хто прийде у купальнику - отримає подарунок
13:01, 21 серпня 2012Вінниця
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Ніч знижок у "Магі-Гранді"
З 1 на 2 вересня з 22 .00 до 01.00 відбудеться закриття пляжного сезону в ТЦ «Магігранд», що пр Юності 43 А у Вінниці. В цей час вінничан очіуцю ніч шалених знижок.
У програмі: латинськi ритми вiд «Ajiaco Son» (Київ), латино-DJ, Go-Go, майстер-класи по сальсі та бочато, розiграшi, подарунки!
Кожному, хто прйиде у купальнику - отримає подарунок!
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