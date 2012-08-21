Добринська та Осипенко-Радомська будуть отримувати стипендію від Президента

Відповідно до Указу Президента України від 11 липня 2005 року №1071 «Про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту» – інформує офіційний сайт Президента України Віктора Януковича, – постановляю: призначити стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту.

Стипендіатами Президента стали серед інших і дві вінницькі олімпійки.

Так, Наталії Добринській, чемпіонці світу 2012 року з легкої атлетики (легкоатлетичне багатоборство) та чемпіонці Олімпіади в Пекіні призначено стипендію у розмірі 12 тисяч гривень. Щоправда, на президентському сайті Наталія Добринська фігурує як спортсменка, що представляє Київ. 12 тисяч грн. отримуватиме і її тренер – Михайло Медведь.

Вінничанка Інна Оосипенко-Радомська, бронзова призерка чемпіонату світу 2011 року з веслування на байдарках і каное, двічі срібна чемпіонка Олімпіади в Лондоні матиме стипендію від Президента в розмірі 7 тисяч гривень. Таку ж суму стипендії визначив Президент і для тренера Інни – Дмитра Радомського.