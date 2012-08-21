Будь хто може позмагатися у народному жимі

25 серпня 2012 в м. Вінниці відбудеться Чемпіонат Вінницької області по народному жиму в підтримку сучасного спортивного молодіжного руху. Змагання продуть о 14 год у клубі Нок-Аут за адресою: м.Вінниця, вул.Кірова, 2.

Чемпіонат проводиться з метою популяризувати серед населення Вінницької області спортивний рух, здоровий спосіб життя і в черговий раз заохотити спортсменів за їх досягнення і правильний приклад для молоді.

Гості заходу зможуть взяти участь у турнірі (має право будь-який бажаючий, єдина умова це попередній запис учасника), побувати на виступі «зірок» музичного авангарду м. Вінниця, безпосередньо поспілкуватися з видатними спортсменами,

побачити не тільки турнір по народному жиму, але також подивитися показові бої з боксу, Тхеквондо ВТФ, Кікбоксинг К1, Кудо.

Жіноча половина зможе гідно оцінити показові виступи груп по аеробіці, гімнастиці, стрип-пластиці, східним танцям.

В даному заході братимуть участь спортсмени наступних категорій: до 67 кг, до 75 кг, до 82 кг, до 90 кг, до 100 кг, 100 кг. +

Жіноча категорія. Вік учасників від 16 до 35 років.

У чемпіонаті беруть участь представники від Вінниця, Немирова, Ямполя, Калинівки, Тульчина, Хмільника, Жмеринки, Томашполя, Крижополя, Літина.

Орієнтовна кількість учасників 80 чол.