У Вінниці зіграють в футбол «по маленькому»

У Вінниці пройде турнір з міні-футболу серед аматорів (віком від 18 до 35 років), присвячений Дню Незалежності України. Змагання пройдуть 24 серпня на СК «Нива» (вул. П.Запорожця 5).

Початок – о 10-00.

Організатором турніру є молодіжна організація «СЛАВІС-Вінниця». Загальне керівництво здійснює Комітет з футзалу (міні-футболу) Вінницької обласної федерації футболу. Ігри проводяться за «олімпійською» системою – навиліт.

На участь у турнірі запрошуються усі бажаючі команди.

Запис і довідки за телефонами: 093-093-8-999, 097-979-999-6 (Сергій Мар’янчук), 097-239-43-15 (Михайло Прозоровський).