Вінничан таки змусили пересісти на трамваї та тролейбуси

За січень – липень 2012р. пасажирським транспортом у Вінницькій області перевезено 147,9 млн. пасажирів, що на 3,7% більше, ніж за січень – липень минулого року. Пасажирооборот становив 4948,0 млн. пас. км.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Залізничним транспортом за січень – липень 2012р. відправлено 17,0 млн. пасажирів. Пасажирооборот становив 3758,3 млн. пас км.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 54,4 млн. пасажирів. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 36,1 млн. пасажирів.

За січень – липень 2012р. міським електротранспортом перевезено 76,4 млн. пасажирів, у т.ч. тролейбусним транспортом – 40,5 млн. пасажирів, трамвайним – 35,9 млн. Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 166,0 та 147,3 млн. пас. км.

Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з січнем – липнем 2011р. зросли на 14,5%.