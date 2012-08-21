Під бебі-бум в Могилеві - Подільському подбали про породіль

У Могилів-Подільській райлікарні відбулось відкриття двох важливих об’єктів медичної інфраструктури , - пологового відділення та жіночої консультації .

Перша черга будівництва була введена в експлуатацію у квітні поточного року.

Як повідомила завідуюча пологовим відділенням Могилів-Подільської ЦРЛ Інна Якимовська, тут працює приймально-оглядовий кабінет, є шість пологових залів, два сімейних пологових зали; у структурі пологового відділення функціонує сучасний операційний блок та палата інтенсивної терапії новонароджених.

В зв’язку із відкриттям відділення буде дообладнано. Відтепер і жіноча консультація може похвалитися потужним ультразвуковим апаратом і сучасною «Школою відповідального батьківства».

Кількість пологів у відділенні протягом 2012 року зросла: наразі місцеві лікарі прийняли 500 пологів. За весь період 2011 року тутешні акушери прийняли 575 пологів. Очікується понад 800 пологів на рік. Сюди скеровуються породіллі з сусідніх районів із ускладненим перебігом пологів.

- Сьогодні ми відкрили нову жіночу консультацію і реконструйоване друге крило пологового відділення. Я дуже задоволений умовами, в яких перебуватимуть жінки, які будуть народжувати дітей.,- сказав голова ОДА Микола Джига. - Дуже якісно зроблено ремонт і в жіночій консультації, і в пологовому відділенні. Тут забезпечено всі умови для працівників та покращено лікувально-діагностичний процес. Ми будемо й надалі забезпечувати доступність і покращувати якість медичної допомоги населенню.

Губернатор запевнив, що й інші відділення Могилів-Подільської районної лікарні, як-от хірургічне, терапевтичне та інші планують реконструювати найближчим часом.

Микола Джига також повідомив, що Могилів-Подільський медичний центр в майбутньому стане госпітальним округом, сучасним медичним центром для якісного лікування жителів південних районів.

Всього на Вінниччині буде вісімнадцять госпітальних округів.