Викраденого грузином 5-річного хлопчика знайшли у Жмеринці

Українські правоохоронці повернули рідній матері п'ятирічного Георгія Нестерова, який був викрадений в 2009 році у Володимирській області і весь цей час перебував у федеральному розшуку. Про це повідомляють російські ЗМІ.

- За версією слідства, хлопчика викрав його біологічний батько - уродженець Грузії. У Росії за фактом зникнення Георгія Нестерова було порушено кримінальну справу, до пошуків підключився Інтерпол, - повідомив Росбалту завідувач консульським відділом посольства Росії в Києві Костянтин Пелешенко.

На початку серпня 2012 року міліція на залізничній станції «Жмеринка» у Вінницькій області затримала громадянку Грузії з малолітньою дитиною без документів. Після перевірки міліціонери встановили особу хлопчика - ним виявився розшукуваний Георгій Нестеров.

За словами Пелешенко, хлопчик і його мати повинні сьогодні ввечері поїхати потягом з Києва додому у Володимир.

Повідомляється, що дитина відчуває себе добре.