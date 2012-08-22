Газовики кажуть, що грошей у вінничан не вимагали

Служба економічної безпеки ПАТ «Вінницягаз» здійснила перевірку інформації, опублікованої на веб-сторінці одного з видань, де йшлося про те, що працівники підприємства незаконно отримали кошти за встановлення програмних побутових лічильників природного газу мешканцям будинку номер 28 по вулиці 600-річчя у Вінниці.

Про це йдеться на офіційному Інтернет – сайті підприємства.

В тексті повідомлення міститься посилання на Закон України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», згідно з яким до 2018 року газові лічильники мають встановити усі споживачі природного газу. А тим, хто не може профінансувати роботи власним коштом, лічильники буде встановлено за рахунок суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, за рахунок відповідного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

У порушенні цього закону якраз і йшлося у публікації газети.

Для перевірки викладених громадянами припущень уповноважені працівники ПАТ «Вінницягаз» зустрічались з мешканцями зазначеного у публікації будинку. Інформація не підтвердилась.

Коштів за встановлення лічильників природного газу працівники Вінницького міжрайонного управління газового господарства не брали.

Проте, як зазначено у висновках перевірки, окрім монтажних робіт по встановленню лічильників, у ході монтажу, іноді, виникає ситуація, коли за бажанням споживача, необхідно здійснити заміну з'єднувальних гумовотканинних рукавів до газових приладів, що не передбачено кошторисом зі встановленню лічильника. У такому випадку монтажна бригада надає споживачу перелік необхідних матеріалів для завершення монтажу в частині під’єднання до діючих газових приладів. Виходячи з наданого списку, споживач сам купує зазначений товар у місцях роздрібної торгівлі.