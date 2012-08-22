Прокуратура перевіряє, чи справді біля СІЗО побили журналіста

Вчора в одному з вінницьких інтернет-виданнь розміщено відео та публікацію "На журналістів "Интера" в Виннице напали охранники СИЗО". Журналіст та телеоператор розказують, що невстановлені особи, можливо співробітники управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області, 16 серпня поточного року заважали їм у проведені відеозйомки сюжету біля приміщення СІЗО. І так перешкоджали законній професійній діяльності журналістів.

Про цей йдться у повідомленні прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратура Вінницької області негайно відреагувала на даний факт. За дорученням прокурора Вінницької області прокуратура м. Вінниці розпочала перевірку в порядку ст. 97 КПК України.