"Ляля Ратушна" та "Микола Пирогов" кататимуть дітей безкоштовно

23 серпня об 11.00 Вінницьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до Дня незалежності України проводиться акція “Співпричетність”.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Початок акції на пристані “Вінниця” (напроти центрального автовокзалу).

Мета акції - об’єднання спільних зусиль влади, громадських об’єднань та бізнесових структур (спонсорів) щодо покращення становища і соціалізації дітей та молоді різних малозахищених категорій.

Для учасників акції Вінницьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організована подорож на теплоходах “Ляля Ратушна” та “Микола Пирогов” за маршрутом: пристань “Вінниця – Сабарів”.

В акції візьмуть участь представники соціальнонезахищених категорій дітей та молоді, а саме: діти та молодь з обмеженими фізичними можливостями, діти-сироти, діти та молодь, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних, неповних та малозабезпечених родин та інші.

Загальна чисельність запрошених учасників заходу – 200 осіб.

Десять років поспіль ВМЦСССДМ організовує захід для своїх соціальних партнерів і клієнтів центру з метою їх знайомства, об’єднання зусиль, спілкування, обміну досвідом і формування планів на майбутнє.

На пристані у Сабарові буде проведена розважальна програма для учасників заходу.