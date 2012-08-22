Муніципальної міліції у Вінниці не буде

Вже чимало разів вінницькі міські посадовці заводили мову про те, що непогано булло б мати муніципальну міліцію. Проте, така ідея наразі залишається хіба що мрією: найближчим часом власного правоохоронного підрозділу в обласному центрі не буде.

Про це повідомив перший заступник начальника УМВС України у Вінницькій області полковник міліції Сергій Григорчук.

- Ніяких домовленостей з міською владою з приводу створення у Вінниці муніципальної міліції у нас немає і жодних перемовин з цього приводу не ведеться, - сказав Сергій Борисович. - У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів, які стосуються реорганізації діяльності органів внутрішніх справ. Повернутись до цієї теми буде доцільним, коли приймуть відповідний закон, або хоча почнуть розглядати згадані законопроекти в парламенті.