Вінничани завантажили перевізників по-дорослому

За січень – липень 2012р. транспортом Вінницької області перевезено 9956,2 тис. т вантажів, що на 15,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Вантажооборот становив 14811,0 млн. т/км, що на 13,6% більше від обсягу січня – липня 2011р.

Вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 13,7%, а автомобільного транспорту – на 9,7%.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем – липнем 2011р. збільшилися на 22,4%, у т.ч. чорних металів (у 2,3 рази), нафти та нафтопродуктів (у 2,0 рази), кам’яного вугілля (в 1,8 рази), зерна та продуктів перемолу (в 1,6 рази), цементу (на 28,9%), будівельних матеріалів (на 27,8%).

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень – липень 2012р. перевезено 2142,3 тис. т вантажів. Виконано вантажооборот в обсязі 571,7 млн. т/км, який збільшився проти січня – липня 2011р. на 9,7%.