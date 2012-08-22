На відкриття кондитерської фабрики прийшло 10 тисяч вінничан

Більше 10 тисяч вінничан прийшли 21 серпня на вулицю Липовецьку у Вінниці. Тут відкривали другу кондитерську фабрику Міжнародної корпорації «Рошен». За 19 місяців земельна ділянка у 16 га перетворилась із захаращеної болотом та бездоріжжям на територію європейського зразка. Корпорація «Рошен» створила «з нуля» всю інженерну інфраструктуру, провела благоустрій території, освітлення, проклала дороги та встановила фонтани просто на асфальті.

- У житті кожної людини є кілька знакових моментів: одруження, народження дитини. В моєму житті це ще й запуск вінницького фонтану та найкращої у Європі кондитерської фабрики, - сказав на відкритті міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко. - Сьогодні у тестовому тут працює 204 робітника, а загальна потужність 2500 робочих місць. Проекту такого рівня в Україні немає ніде.

Середня заробітна плата на кондитерській фабриці 6000 грн, яка виплачується офіційно. Її робітники мають безкоштовне медичне обслуговування – корпорація на це витрачає 2 млн грн. щороку, також усі отримують проїзні документи та безкоштовно харчуються у їдальні.

Петро Порошенко зізнався, що фабрика мала бути збудована у Київській області.

- Маркетологи порахували, що так буде вигідніше у фінансовому плані, але вона не врахували такий фактор, - наголосив Петро Олексійович, - на Вінниччині працює професійна команда, тут сприятливий інвестиційний клімат. І я жодної секунди не пошкодував, що корпорація вклала 600 мільйонів гривень у цей об’єкт, і ще 30 мільйонів направила на соціальну інфраструктуру Вінниці.

Нова кондитерська фабрика працюватиме лише на місцевій сировині - молочна продукція, борошно, цукор. Це покращить бізнес-клімат Вінниччини та створить нові робочі місця. Запуск нових виробничих потужностей дозволяє додатково випускати близько 120 тисяч тонн шоколадної та іншої продукції в рік. Сьогодні «Рошен» виробляє до 200 видів кондитерських виробів.

На відкритті виступали Ніна Матвієнко, гурт "ТіК" та Руслана. Співачці передали, що серед глядачів є вагітна жінка, яка спеціально прийшла, щоб взяти автограф у Руслани. Співачка підійшла до огорожі, де стояли глядачі, знайшла вагітну жінку і подарувала їй автограф. А попутно розписалась ще на кількох десятках листочках юних шанувльників.

Відкриття фабрики завершилось о 22 годині святковим фейерверком.