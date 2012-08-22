Дворічна дівчинка зачинилась у квартирі з ввімкненою плитою

21 серпня близько 19 години на оперативно-диспечерську службу ТУ МНС у Вінницькій області від 38-річної вінничанки надійшло повідомлення, що по вулиці Стахурського обласного центру в квартирі випадково зачинилась її малолітня дитина.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За словами матері, ситуація ускладнювалась тим, що в оселі на увімкненій плиті залишалась їжа, що в будь-яку хвилину могло спричинити загорання.

На місце виклику було направлено черговий караул державної пожежної частини №1 міста Вінниця. Рятувальники за допомогою автодрабини через вікно на 5-му поверсі потрапили до квартири, вимкнули плиту та відкрили вхідні двері.

Дворічна дівчинка не постраждала.